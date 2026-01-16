Café-Concert : Lyiom La Bellevilloise Paris
Café-Concert : Lyiom La Bellevilloise Paris vendredi 27 février 2026.
Liyom, c’est l’accord d’un oud et d’une voix, soutenus par des percussions. C’est le lien entre les musiques modales du Moyen-Orient, la folk anglo-saxonne et le rock progressif. C’est la mise en résonance de la poésie persane classique avec celle des poètes modernes. De cette façon Liyom tisse en concert un lien singulier entre l’artiste et son public. Chaque performance devient une expérience immersive où les morceaux s’enchaînent comme des suites progressives.
–
18h30 : ouverture des portes20h : début du concert
La réservation est vivement conseillée.
Le vendredi 27 février 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
