Café-Concert : Lyiom La Bellevilloise Paris

Liyom, c’est l’accord d’un oud et d’une voix, soutenus par des percussions. C’est le lien entre les musiques modales du Moyen-Orient, la folk anglo-saxonne et le rock progressif. C’est la mise en résonance de la poésie persane classique avec celle des poètes modernes. De cette façon Liyom tisse en concert un lien singulier entre l’artiste et son public. Chaque performance devient une expérience immersive où les morceaux s’enchaînent comme des suites progressives.

18h30 : ouverture des portes20h : début du concert

La réservation est vivement conseillée.

Lyiom en concert à la Bellevilloise le 27 février !

Le vendredi 27 février 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

