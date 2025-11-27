Café-Concert : Ma Sané La Bellevilloise Paris

Très appréciée dans son pays la chanteuse sénégalaise Ma Sané s’est établie en France et propose un spectacle d’une énergie communicative, entourée de musiciens parfaitement complices.

Autrice et compositrice, ses textes à l’inspiration généreuse nous parlent des femmes, de l’Afrique, de la solidarité et du monde d’aujourd’hui. Douée d’une voix exceptionnelle, aussi à l’aise dans de tendres ballades mélancoliques que dans un répertoire très festif, Ma Sané est une créatrice d’ambiance qui entraîne son public dans la magie des rythmes afro folk et de la musique traditionnelle de la Casamance.

Ma Sané en concert à la Bellevilloise le 27 novembre !

Le jeudi 27 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

