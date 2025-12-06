Café-concert : Magou Samb La Bellevilloise Paris

Magou Samb est un artiste sénégalais qui incarne l’essence de musique africaine en fusionnant les rythmes traditionnels du Senegal avec des sonorites modernes. Avec son groupe, bakar

Transe, Magou crée une expérience musicale unique, à la fois enracinee dans les traditions senegalaises et ouverte aux influences contemporaines. Reconnu pour son energie sur scene et son charisme naturel, Magou invite le public à un véritable voyage sensoriel.

Le Projet Dakar Transe :

Dakar Transe est plus qu’un groupe ; c’est une aventure musicale qui relie les racines profondes du Sénégal aux rythmes mondiaux. En combinant des instruments traditionnels avec des sons modernes, le projet célèbre la richesse culturelle de l’Afrique tout en proposant une vision innovante. Dakar Transe, c’est une transe collective, une fusion vibrante qui dépasse les frontières.

Magou Samb en concert à la Bellevilloise le 6 décembre !

Le samedi 06 décembre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-06T21:00:00+01:00

fin : 2025-12-06T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-06T20:00:00+02:00_2025-12-06T22:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo