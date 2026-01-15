Café-Concert : Marta Domingo La Bellevilloise Paris
Café-Concert : Marta Domingo La Bellevilloise Paris jeudi 5 février 2026.
Chanteuse à textes d’origine espagnole, elle est bercée par la musique ibérique depuis l’enfance et passionnée par les rythmes latino-américains qui jalonnent son parcours artistique.
Avec ce projet intime, elle se livre en puisant dans ces traditions, qui résonnent avec force et émotion dans sa voix.
Dans ses compositions, les harmonies andalouses et les sonorités tribales des percussions ibériques côtoient des mélodies d’inspiration andine, dans le sillage de Violeta Parra et Víctor Jara, ainsi que les rythmes ensoleillés de Cuba.
À la recherche de la profondeur et de la justesse de la poésie populaire, ses paroles imprègnent sa musique d’authenticité.
Pour ce concert, elle sera entourée de musiciens invités au piano et à la guitare.
Gratuit, réservation conseillée
Marta Domingo en concert à la Bellevilloise le 5 février !
Le jeudi 05 février 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-05T21:00:00+01:00
fin : 2026-02-05T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-05T20:00:00+02:00_2026-02-05T22:00:00+02:00
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo
Afficher la carte du lieu La Bellevilloise et trouvez le meilleur itinéraire