Café-Concert : Marta Domingo La Bellevilloise Paris

Chanteuse à textes d’origine espagnole, elle est bercée par la musique ibérique depuis l’enfance et passionnée par les rythmes latino-américains qui jalonnent son parcours artistique.

Avec ce projet intime, elle se livre en puisant dans ces traditions, qui résonnent avec force et émotion dans sa voix.

Dans ses compositions, les harmonies andalouses et les sonorités tribales des percussions ibériques côtoient des mélodies d’inspiration andine, dans le sillage de Violeta Parra et Víctor Jara, ainsi que les rythmes ensoleillés de Cuba.

À la recherche de la profondeur et de la justesse de la poésie populaire, ses paroles imprègnent sa musique d’authenticité.

Pour ce concert, elle sera entourée de musiciens invités au piano et à la guitare.

Gratuit, réservation conseillée. Un supplément de 2€ par couvert sera demandé en soutien aux artistes.

Le vendredi 03 avril 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

