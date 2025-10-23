Café-Concert : Monada La Bellevilloise Paris

Café-Concert : Monada La Bellevilloise Paris jeudi 23 octobre 2025.

MONADA ce sont deux sœurs auteures- compositrices interprètes et instrumentistes; un duo pop/chanson aux influences world. L’une à la guitare et la deuxième au piano,. Les deux soeurs tiennent à elles seules la scène; elles ont à leur actif de nombreux concerts.

Globe-trotteuses depuis leur plus jeune âge, et nées en France, elles sont riches de multiples cultures. Leur univers métissé est une source d’inspiration, tant dans leur chant que dans leur musique, elles chantent en plusieurs langues mais tiennent avant tout à défendre la chanson française, comme une évidence.

Dès leurs débuts enthousiastes, c’est une révélation pour leur public : harmonie, symbiose, chaleur humaine. Ces deux dernières années, elles ont cumulé près de 2.000.000 de vues sur les réseaux sociaux. Elles préparent actuellement la sortie de leurs singles et retrouvent la scène.

Gratuit, réservation conseillée

Monada en concert à la Bellevilloise le 23 octobre !

Le jeudi 23 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

