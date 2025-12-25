Café-Concert : Mutha Madiba, La Bellevilloise Paris

Mutha Madiba est une artiste française auteure-compositrice-interprète mêlant chanson, rap, soul et influences afro.

Elle se distingue par une musique sensible, intime et engagée à travers un univers chaleureux et introspectif.

Elle s’impose comme une voix émergente, entre douceur, énergie et profondeur artistique et s’amuse à revoir son set sous toutes les coutures, cette fois accompagnée de Paul Sibil à la guitare et Valentin Provendier aux percussions.

Gratuit, réservation conseillée

Mutha Madiba en concert à la Bellevilloise le 22 janvier !

Le jeudi 22 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

