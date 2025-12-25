Café-Concert : Mutha Madiba, La Bellevilloise Paris
Café-Concert : Mutha Madiba, La Bellevilloise Paris jeudi 22 janvier 2026.
Mutha Madiba est une artiste française auteure-compositrice-interprète mêlant chanson, rap, soul et influences afro.
Elle se distingue par une musique sensible, intime et engagée à travers un univers chaleureux et introspectif.
Elle s’impose comme une voix émergente, entre douceur, énergie et profondeur artistique et s’amuse à revoir son set sous toutes les coutures, cette fois accompagnée de Paul Sibil à la guitare et Valentin Provendier aux percussions.
Gratuit, réservation conseillée
Le jeudi 22 janvier 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
