Café-concert : Nadia Larcher & Vanesa Garcia La Bellevilloise Paris

Un concert intimiste de chant et de percussions, conçu comme un espace de partage, d’exploration et de création collective. De cette rencontre artistique naît une nécessité commune : transmettre la musique argentine au‑delà des circuits habituels, partager les savoirs et faire résonner ses racines dans de nouveaux territoires.

Gratuit, réservation conseillée. Un supplément de 2 euros par couvert sera demandé en soutien aux artistes.

Nadia Larcher & Vanesa Garcia en concert à la Bellevilloise le 26 mars !

Le jeudi 26 mars 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-26T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-26T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-26T20:00:00+02:00_2026-03-26T22:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

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