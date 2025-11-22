Café-concert : Nelson B. Le Bronx La Bellevilloise Paris

Nelson B. le Bronx est un artiste singulier qui trace sa route en dehors des formats établis. Guitare en main et voix habitée, il propose une musique instinctive, brute et poétique, où la country se mêle à la folk et au blues. Après un premier EP remarqué (Concrete County), il revient avec son premier album Bad Mojo (sortie le 14 juin 2025), un disque puissant et incarné, marqué par l’errance, la lucidité et le refus de toute esthétique polie.

Ses chansons s’écrivent comme des lettres jamais envoyées, entre rugosité et clarté, traversées par la fatigue, l’espoir, la mélancolie et l’ironie. Nelson signe l’ensemble des compositions et conçoit chaque morceau comme une pièce autonome, pensée dans une continuité narrative et sensible.

Bad Mojo est avant tout une prise de parole : celle d’un artiste libre, marginal et cabossé, qui assume ses contradictions et transforme ses failles en une force créatrice. Sa musique devient ainsi un espace de confrontation sincère entre ce que l’on vit, ce que l’on tait et ce que l’on rêve encore.

Nelson B. Le Bronx en concert à la Bellevilloise le 22 novembre !

Le samedi 22 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo