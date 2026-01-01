Café-Concert : Nicole Skaya La Bellevilloise Paris

Nicole Skaya est une chanteuse et guitariste qui navigue librement entre les genres. À la croisée de la pop acoustique et d’influences venues d’ailleurs, elle puise dans la romance tzigane russe, le folklore andalou, la chanson française et d’autres traditions pour créer une expression personnelle et actuelle.

Son grain métallique et doux porte des compositions intimistes et des reprises singulières, chaque morceau révélant une nouvelle facette de son univers.

Gratuit, réservation conseillée

Nicole Skaya en concert à la Bellevilloise le 2 janvier !

Le vendredi 02 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

