Café-Concert : OUSMANE KOUYATE QUARTET La Bellevilloise Paris

Petit-fils des virtuoses de la kora Mbady Kouyaté et Soundioulou Cissokho, Ousmane Kalil Kouyaté aka Ousmane Koraman est issu d’une grande famille de djélis (griots) originaires de Guinée et du Sénégal.

Surnommé le « prince de la Kora », Ousmane Kouyaté développe avec ses musiciens une fusion afro-jazz tirée de la musique mandingue et teintée de parfums pop, funk, soul, blues ou rock, qu’il accompagne au chant en malinké, en soussou et en peul.

En parallèle, il accompagne aussi des musiciens de renom aux influences musicales diverses (Hélène Ségara, Blitz the Ambassador, Lëk Sèn, Saïko Nata, Soul Bang’s, Blade MC et Stefan Filey, William Baldé…).

–

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

–

La réservation est vivement conseillée.

Ousmane Kouyaté Quartet en concert à la Bellevilloise le 21 novembre !

Le vendredi 21 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-21T21:00:00+01:00

fin : 2025-11-21T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-21T20:00:00+02:00_2025-11-21T22:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo