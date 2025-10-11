Café Concert Caudebec en Caux Rives-en-Seine

Café Concert Caudebec en Caux Rives-en-Seine samedi 11 octobre 2025.

Café Concert

Caudebec en Caux 2 Rue de la Tour d’Harfleur Rives-en-Seine Seine-Maritime

Une mouette s’est posée à Caudebec en Caux pour raconter aux habitants des Petites histoires poétiques du Brésil. Le pianiste James Jacquenet accompagne la voix de Nathalie Monceaux sur cette terre riche de diversité et de contrastes, d’où jaillit une musique colorée, source inépuisable d’inspiration.

Imaginez -vous profiter de cette soirée étoilée au cœur de l’Amazonie, dans la salle de la Tour d’Harfleur, où les chansons dansent comme des lucioles éclairant le chemin de la flamboyance. Quand la Nature et la Culture s’entrelacent pour créer un tableau musical vivant de beauté et de mystère…

CAFE DO BRAZIL- est un café-concert organisé par MANEGA

Manéga et EACH, deux associations créent l’évènement pour lutter contre la malnutrition infantile ! .

Caudebec en Caux 2 Rue de la Tour d’Harfleur Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 03 87 57 90 association.manega@gmail.com

