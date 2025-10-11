Café-concert : Sophia Lucia La Bellevilloise Paris

Café-concert : Sophia Lucia La Bellevilloise Paris samedi 11 octobre 2025.

Sophia Lucia est une musicienne polyvalente, interprète et poète originaire de Chicago, basée à Chicago et Paris. La musique de Sophia mêle punk-cabaret, chanson à texte, rock & roll et spoken word. Elle est hypnotique, chaotique, sans concession. Elle puise son inspiration dans des sources éclectiques telles que Talking Heads, Joni Mitchell, David Bowie, White Stripes, Ella Fitzgerald et la scène rap de Chicago. Lucia écrit, produit et joue également dans un spectacle de variétés solo intitulé Freak Show Cabaret. Il comprend (sans s’y limiter) ses compositions musicales, sa poésie, ses numéros de clown, ses performances artistiques, ses numéros de drag queen et ses improvisations. Chaque production est totalement unique.

Sophia Lucia en concert à la Bellevilloise le 11 octobre !

Le samedi 11 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

