Café-concert : Soriba Sakho La Bellevilloise Paris vendredi 17 octobre 2025.

Originaire de la région de Tambacounda au Sénégal, Soriba Sakho est un griot qui chante et joue la Kora. Installé à Paris depuis 2007, c’est là qu’il rencontre Ben Body (bassiste et contrebassiste français) et fonde avec lui le groupe Esprit Mandingue.

Pour cela, ils s’entourent de musiciens qui comptent parmi les meilleurs représentants de la musique mandingue. Formation à effectif variable (de 3 à 6 musiciens), l’Esprit Mandingue joue le répertoire traditionnel mandingue (Mali, Sénégal, Guinée…) ainsi que des compositions originales aux influences musicales variées (salsa, reggae, mbalax….).

L’orchestre se fera un plaisir de faire bouger son public au son irrésistible des grooves afro-mandingues.

18h30 : ouverture des portes – 20h : début du concert

La réservation est vivement conseillée.

Le vendredi 17 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo