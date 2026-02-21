Café-Concert : Sowge La Bellevilloise Paris

C’est de sa voix ronde et chaude que SOWGE aborde sa vulnérabilité, ses espoirs et sa vision du monde, sur une musique aux influences pop/groovy, soul voir afro.

Accompagné de sa guitare, SOWGE interprète ses chansons de manière généreuse et authentique, et invite le public à une rencontre intime, presque confidentielle. Un concert comme une parenthèse hors du temps.

Réservation conseillée, un supplément de 2€ par couvert sera demandé en soutien aux artistes

Sowge en concert à la Bellevilloise le 14 mars !

Le samedi 14 mars 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

