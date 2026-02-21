Café-Concert : Sowge La Bellevilloise Paris
Café-Concert : Sowge La Bellevilloise Paris samedi 14 mars 2026.
C’est de sa voix ronde et chaude que SOWGE aborde sa vulnérabilité, ses espoirs et sa vision du monde, sur une musique aux influences pop/groovy, soul voir afro.
Accompagné de sa guitare, SOWGE interprète ses chansons de manière généreuse et authentique, et invite le public à une rencontre intime, presque confidentielle. Un concert comme une parenthèse hors du temps.
Plus d’infos
Réservation conseillée, un supplément de 2€ par couvert sera demandé en soutien aux artistes
Sowge en concert à la Bellevilloise le 14 mars !
Le samedi 14 mars 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-14T21:00:00+01:00
fin : 2026-03-14T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-14T20:00:00+02:00_2026-03-14T22:00:00+02:00
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo
Afficher la carte du lieu La Bellevilloise et trouvez le meilleur itinéraire