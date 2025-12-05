Café-Concert : Sultana La Bellevilloise Paris

Auteure, compositrice et interprète cosmopolite, Sultana vous invite à un voyage musical au cœur de son univers coloré. Son répertoire, entre chanson et musique du monde, déploie une mosaïque de rythmes insulaires, portés par une voix à la fois chaleureuse, sensuelle et profondément habitée. Une traversée sensorielle où se mêlent poésie, amour, liberté et transmission. Un souffle d’espoir et de douceur qu’elle partage avec générosité à son public.

Pour célébrer 20 ans de chansons métissées, Sultana revient en 2025 avec un best-of anniversaire de 20 titres, enrichi de son nouveau single « Fuir le bitume ». Un périple gorgé de soleil, avec des morceaux tels que « Pas à Pas », « Tierra Madre », « El tiempo se me va », « Quiero saber », « Cœur quantique » ou encore « Uni Vers Elle ». (Re) découvrez ainsi le meilleur cru de ses trois albums — « Mosaïque », « Sol’Air » et « Uni Vers Elle » — véritables escales d’une exploration musicale sans frontières. Elle se produira en trio à la Halles aux Oliviers, pour un concert feutré, entourée de ses complices, Emmanuel Heyner à la guitare et Désiré Nkouandou aux percussions et aux chœurs.

Gratuit, Réservation conseillée

Sultana en concert à la Bellevilloise le 5 décembre !

Le vendredi 05 décembre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-05T21:00:00+01:00

fin : 2025-12-05T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-05T20:00:00+02:00_2025-12-05T22:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo