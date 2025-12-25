Café-Concert : Télamuré Tarantella Roots, La Bellevilloise Paris

Trois spécialistes de la tarentelle qui réveillent sur scène la puissance brute des rituels ancestraux du Sud de l’Italie.

Leur musique, profondément apotropaïque — faite pour chasser le mal, guérir les âmes et entraîner les corps dans la transe — redonne vie à la ferveur des fêtes populaires, où la danse devient un rite et le rythme une catharsis collective.

Télamuré tarantella-roots naît en 2008 de la rencontre des frères Francesco et Giovanni Semeraro, originaires des Pouilles, et du Calabrais Francesco Rosa. Le destin les réunit à Paris, terre d’accueil historique de l’émigration italienne. Dans les cafés de Belleville, Ménilmontant et Montreuil, ils mêlent leurs voix, leurs dialectes, leurs tambours, leurs souffles.

C’est là que se forge leur répertoire : un héritage vivant, transmis de bouche à oreille par les anciens de leurs villages, recueilli dans les fêtes religieuses et païennes, ou appris au sein même de leurs familles.

Au fil des années, les trois musiciens tissent une musique profondément enracinée et pourtant intensément actuelle, où les rythmes hypnotiques du tamburello, les mélodies archaïques et les voix incantatoires réactivent toute la dimension rituelle de la tarantelle : une musique qui guérit, qui protège, qui libère.

Gratuit, réservation conseillée

Le vendredi 16 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

