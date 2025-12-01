Café-Concert : Try Paradise La Bellevilloise Paris
Café-Concert : Try Paradise La Bellevilloise Paris samedi 13 décembre 2025.
Autour de la chanteuse indienne Umadevi N. Rao, le santour du Cachemire de Jean-Marc Zelwer et la basse fretless de Patrick Chartol tissent des compositions raffinées, délicates et chaleureuses, qui confectionnent une musique à la fois très écrite et ouverte aux improvisations. L’album de Try Paradise sorti chez Buda Musique en 2023 a obtenu TTT-Télérama et une reconnaissance internationale.
Umadevi N. Rao : Chant
Jean-Marc Zelwer : Santour
Patrick Chartol : Basse fretless
Try Paradise en concert à la Bellevilloise le 13 décembre !
Le samedi 13 décembre 2025
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.
début : 2025-12-13T21:00:00+01:00
fin : 2025-12-13T23:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-13T20:00:00+02:00_2025-12-13T22:00:00+02:00
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
