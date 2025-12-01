Café-Concert : Try Paradise La Bellevilloise Paris

Autour de la chanteuse indienne Umadevi N. Rao, le santour du Cachemire de Jean-Marc Zelwer et la basse fretless de Patrick Chartol tissent des compositions raffinées, délicates et chaleureuses, qui confectionnent une musique à la fois très écrite et ouverte aux improvisations. L’album de Try Paradise sorti chez Buda Musique en 2023 a obtenu TTT-Télérama et une reconnaissance internationale.

Umadevi N. Rao : Chant

Jean-Marc Zelwer : Santour

Patrick Chartol : Basse fretless

Try Paradise en concert à la Bellevilloise le 13 décembre !

Le samedi 13 décembre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-13T21:00:00+01:00

fin : 2025-12-13T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-13T20:00:00+02:00_2025-12-13T22:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo