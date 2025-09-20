Café-conférence Architectures d’exception Micro-Folie du Pays de Saint-Eloy Saint-Éloy-les-Mines

Café-conférence Architectures d’exception Samedi 20 septembre, 10h00 Micro-Folie du Pays de Saint-Eloy Puy-de-Dôme

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Autour d’un thé ou d’un café, la médiatrice vous invite à découvrir sur grand écran des monuments exceptionnels issus des collections du musée numérique.

Micro-Folie du Pays de Saint-Eloy
97 rue Jean Jaurès
63700 Saint-Éloy-les-Mines
Puy-de-Dôme
Auvergne-Rhône-Alpes
04 15 79 00 19
microfolie@paysdesainteloy.fr
https://www.paysdesainteloy.fr/sortir-se-divertir/musee-numerique-micro-folie

La Micro-Folie est un lieu culturel s'articulant autour d'un musée numérique, d'une salle d'exposition et d'un espace de réalité virtuelle. Elle propose régulièrement des animations culturelles (ateliers, jeux, projections, conférences, etc.). Parking – Accessible PMR

Autour d’un thé ou d’un café, la médiatrice vous invite à découvrir sur grand écran des monuments exceptionnels issus des collections du musée numérique.

© EP Rebâtir Notre-Dame de Paris