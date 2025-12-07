CAFÉ-CONFÉRENCE « Histoire de la Coutellerie Poulangeoise » Dimanche 7 décembre, 16h30 Salle polyvalente Haute-Marne

Entrée libre – Les consommation au bar sont à régler sur place en espèce uniquement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-07T16:30:00 – 2025-12-07T18:00:00

Fin : 2025-12-07T16:30:00 – 2025-12-07T18:00:00

L’histoire de la coutellerie à Poulangy reste largement méconnue. Lorsqu’on l’évoque, elle est souvent réduite à un simple prolongement de celle de Nogent, capitale de la coutellerie fine, à travers le rayonnement de son bassin artisanal. Pourtant, si les liens entre Poulangy et Nogent sont indéniables, ils ne suffisent pas à rendre compte de la singularité de l’artisanat poulangeois.

Que sait-on vraiment de ce passé coutelier ? Quand cette activité s’y est-elle implantée ? Quels types d’objets y étaient fabriqués ? Combien d’ateliers y ont prospéré ? Autant de questions qui méritaient une exploration approfondie, afin de redonner aux ateliers poulangeois la place qu’ils méritent dans l’histoire de la coutellerie du bassin nogentais.

ASPP