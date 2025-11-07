Café conférence l’influence des femmes dans la vie d’Albert Schweitzer Cernay

Café conférence l’influence des femmes dans la vie d’Albert Schweitzer

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-11-07 14:30:00

Découvrez l’impact des femmes dans la vie d’Albert Schweitzer lors d’un café-conférence en partenariat avec le musée de Gunsbach. Un moment d’échanges autour de leur rôle dans son œuvre humaniste et musicale. Inscription obligatoire. .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 75 43 20 50 contact.grun@ville-cernay.fr

English :

Conference on the role of women in the life of Albert Schweitzer, with the Gunsbach Museum. Registration required.

German :

Vortrag über die Rolle der Frauen im Leben von Albert Schweitzer, mit dem Museum von Gunsbach. Nach Anmeldung.

Italiano :

Conferenza sul ruolo delle donne nella vita di Albert Schweitzer, con il Museo Gunsbach. Registrazione obbligatoria.

Espanol :

Conferencia sobre el papel de la mujer en la vida de Albert Schweitzer, con el Museo Gunsbach. Inscripción obligatoria.

