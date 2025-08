Café connecté : Je prends le contrôle de mon smartphone : stockage Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes

Café connecté : Je prends le contrôle de mon smartphone : stockage Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes vendredi 3 octobre 2025.

Café connecté : Je prends le contrôle de mon smartphone : stockage Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Vendredi 3 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine

sur réservation

Ce n’est pas si facile de retrouver ses documents sur le téléphone. Profitons-en pour mieux comprendre le fonctionnement global d’un smartphone et découvrir nos méthodes les plus pratiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-03T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-03T16:30:00.000+02:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 91

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91