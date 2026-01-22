Café connecté : je simplifie la gestion de mes mots de passe Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Vendredi 20 février, 15h00 entrée libre

Ce café connecté propose des conseils pratiques pour rendre plus facile la création et la récupération des mots de passe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-20T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-20T16:30:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 91

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

