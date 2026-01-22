Café connecté : je teste mes connaissances informatiques grâce à Pix Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Vendredi 20 mars, 15h00 entrée libre

Pix n’est pas un simple quiz mais un outil d’apprentissage bien pratique qui permet de gagner confiance en soi face à un écran.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-20T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-20T16:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 91

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91



