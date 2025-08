Café connecté : J’évite les arnaques en ligne Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes

Café connecté : J’évite les arnaques en ligne Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes vendredi 5 décembre 2025.

sur réservation

Dans une période d’achats en ligne fréquents, éviter les arnaques pour les cadeaux de Noël ou pour les locations de vacances.

C’est aussi l’occasion de démêler le vrai du faux sur les risques d’internet et les réflexes à adopter.

Début : 2025-12-05T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-05T16:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 91

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91