Café Conso « Economisez en consommant durable »

Centre socio culturel 2 Rue des Déportés Lesneven Finistère

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-15 10:30:00

2025-11-15

Chaque année, 1 milliard de téléphones sont vendus dans le monde et 2,8 milliards de pièces textiles sont vendus en France des chiffres vertigineux qui illustrent une surconsommation aux lourdes conséquences environnementales.

Cet atelier, mené de 9 à 10h30, sera l’occasion d’échanger autour d’un café sur l’impact écologique de nos objets et de découvrir des astuces concrètes pour consommer autrement, réduire notre empreinte écologique et faire des économies.

Il se tiendra en parallèle d’un repair’ café (de 9h à 12h), organisé chaque semaine par le centre socio-culturel, où des bénévoles vous aideront à réparer vos petits appareils, vélos ou électroménagers. N’hésitez donc pas à venir avec un objet à réparer (petit appareils mécaniques ou électro-ménager, vélos). Atelier sur inscription. .

Centre socio culturel 2 Rue des Déportés Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 33 20 09

