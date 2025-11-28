Café Contact de l’Emploi – avec l’association Décoll’ton Job Restaurant les Brassés Nantes
Café Contact de l’Emploi – avec l’association Décoll’ton Job Restaurant les Brassés Nantes jeudi 11 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 15:00 – 18:00
Gratuit : oui Entrée libre avec ou sans CV. Pas besoin de s’inscrire Toute personne en recherche d’emploi
Pour clôturer l’année 2025, l’association Décoll’ton Job et ses adhérents employeurs organisent un Café Contact de l’Emploi® à Nantes, au restaurant Les Brassés (5 Mail Pablo Picasso), le jeudi 11 décembre, de 15h à 18h. Ici, pas de CV obligatoire, pas de présélection : c’est la personnalité des candidats qui fait la différence ! Ce rendez-vous emploi est l’opportunité de cette fin d’année de rencontrer directement des employeurs locaux en toute convivialité. Pour toute personne en recherche d’emploi
Restaurant les Brassés Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
0782005140 https://www.decolltonjob.fr