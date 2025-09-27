Café cookie croquis Tours

Le CCC OD et le café de Paula vous proposent un atelier de création artistique le dernier samedi du mois !

Le concept est simple se rassembler et dessiner à plusieurs selon un thème défini ensemble. Le tout en profitant d’un café, ou d’un thé et d’un cookie concoctés par le café de Paula. L’occasion de stimuler sa créativité et d’aborder la création artistique de manière décontractée et sans prise de tête !

Que vous soyez novices ou confirmé.es, le café cookie croquis est ouvert à tous.tes, quel que soit le niveau, dès 15 ans.

Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

CCC OD and Paula’s café offer an art workshop on the last Saturday of the month!

The concept is simple: get together and draw according to a theme defined together. All while enjoying a cup of coffee or tea and a cookie concocted by Paula?s café.

German :

Das CCC OD und Paulas Café bieten Ihnen am letzten Samstag im Monat einen Workshop zur künstlerischen Gestaltung an!

Das Konzept ist einfach: sich versammeln und zu mehreren nach einem gemeinsam festgelegten Thema zeichnen. Dabei genießen Sie einen Kaffee oder Tee und einen Keks, die von Paulas C

Italiano :

CCC OD e Paula’s café propongono un laboratorio artistico l’ultimo sabato del mese!

Il concetto è semplice: riunirsi e disegnare secondo un tema definito insieme. Il tutto gustando un caffè o un tè e un biscotto preparato da Paula’s café.

Espanol :

CCC OD y Paula’s café ofrecen un taller de arte el último sábado de cada mes

El concepto es sencillo: reunirse y dibujar según un tema definido conjuntamente. Todo mientras disfrutan de un café o té y una galleta preparada por Paula’s café.

