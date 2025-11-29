Café cookie croquis Tours

Café cookie croquis

Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-11-29 12:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Le CCC OD vous propose un atelier de création artistique le dernier samedi du mois !

Le concept est simple se rassembler et dessiner à plusieurs selon un thème défini ensemble. Le tout en profitant d’un café, ou d’un thé et d’un cookie. L’occasion de stimuler sa créativité et d’aborder la création artistique de manière décontractée et sans prise de tête !

Que vous soyez novices ou confirmé.es, le café cookie croquis est ouvert à tous.te, quel que soit le niveau, dès 15 ans. 15 .

Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

On the last Saturday of every month, the CCC OD offers a creative art workshop!

The concept is simple: get together and draw according to a theme defined together. All while enjoying a cup of coffee or tea and a cookie. Open to all, whatever your level, from 15 years upwards.

German :

Das CCC OD bietet Ihnen am letzten Samstag des Monats einen Workshop zur künstlerischen Gestaltung an!

Das Konzept ist einfach: sich versammeln und zu mehreren nach einem gemeinsam festgelegten Thema zeichnen. Dabei können Sie einen Kaffee oder Tee und einen Keks genießen. Offen für alle, unabhängi

Italiano :

Il CCC OD propone un laboratorio artistico l’ultimo sabato del mese!

Il concetto è semplice: riunirsi e disegnare secondo un tema definito insieme. Il tutto gustando un caffè o un tè e un biscotto. Aperto a tutti, qualunque sia il vostro livello, dai 15 anni in su.

Espanol :

El CCC OD ofrece un taller de arte el último sábado de cada mes

El concepto es sencillo: reunirse y dibujar según un tema definido en común. Todo ello mientras se disfruta de un café o un té y una galleta. Abierto a todos, sea cual sea tu nivel, a partir de 15 años.

