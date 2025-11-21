Café cookie croquis Tours

Café cookie croquis

Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire

Début : Samedi 2026-01-31 10:30:00

fin : 2026-01-31 12:30:00

2026-01-31

Le CCC OD vous propose un atelier de création artistique le dernier samedi du mois !

Le concept est simple se rassembler et dessiner à plusieurs selon un thème défini ensemble. Le tout en profitant d’un café, ou d’un thé et d’un cookie. L’occasion de stimuler sa créativité et d’aborder la création artistique de manière décontractée et sans prise de tête !

Que vous soyez novices ou confirmé.es, le café cookie croquis est ouvert à tous.te, quel que soit le niveau, dès 15 ans. 15 .

Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

On the last Saturday of every month, the CCC OD offers a creative art workshop!

The concept is simple: get together and draw according to a theme defined together. All while enjoying a cup of coffee or tea and a cookie.

German :

Das CCC OD bietet Ihnen am letzten Samstag des Monats einen Workshop zur künstlerischen Gestaltung an!

Das Konzept ist einfach: sich versammeln und zu mehreren nach einem gemeinsam festgelegten Thema zeichnen. Dabei genießen Sie einen Kaffee oder Tee und einen Keks.

Italiano :

Il CCC OD propone un laboratorio artistico l’ultimo sabato del mese!

Il concetto è semplice: riunirsi e disegnare secondo un tema definito insieme. Il tutto gustando un caffè o un tè e un biscotto.

Espanol :

El CCC OD ofrece un taller de arte el último sábado de cada mes

El concepto es sencillo: reunirse y dibujar según un tema definido en común. Todo ello mientras disfrutan de un café o té y una galleta.

