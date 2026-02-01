Café cookie croquis

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 10:30:00

fin : 2026-02-28 12:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Le CCC OD vous propose un atelier de création artistique.

Le CCC OD vous propose un atelier de création artistique.

Le concept est simple se rassembler et dessiner à plusieurs selon un thème défini ensemble. Le tout en profitant d’un café, ou d’un thé et d’un cookie concoctés par le P’tit Rex Café. L’occasion de stimuler sa créativité et d’aborder la création artistique de manière décontractée et sans prise de tête !

Que vous soyez novices ou confirmé.es, le café cookie croquis est ouvert à tous.te, quel que soit le niveau.

Dès 15 ans, sur inscription. 15 .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CCC OD offers you a creative art workshop.

L’événement Café cookie croquis Tours a été mis à jour le 2026-02-12 par ADT 37