Café cookie croquis Tours

Café cookie croquis Tours samedi 28 février 2026.
1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire
Tarif : 15 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Samedi 2026-02-28 10:30:00
2026-02-28 12:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Le CCC OD vous propose un atelier de création artistique le dernier samedi du mois !
Le concept est simple se rassembler et dessiner à plusieurs selon un thème défini ensemble. Le tout en profitant d’un café, ou d’un thé et d’un cookie. L’occasion de stimuler sa créativité et d’aborder la création artistique de manière décontractée et sans prise de tête !
Que vous soyez novices ou confirmé.es, le café cookie croquis est ouvert à tous.te, quel que soit le niveau, dès 15 ans. 15 .
1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
CCC OD offers an art workshop on the last Saturday of the month!
