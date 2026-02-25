Café-couleurs avec Sophie Helene Cayeux-sur-Mer

Café-couleurs avec Sophie Helene

28 Rue Perrée Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-22 2026-06-27 2026-07-25

Venez à la rencontre de l’artiste-coloriste Sophie Helene autour d’un thé ou d’un café pour échanger sur votre projet de rénovation ou de création de façade à Cayeux-sur-Mer. Ce temps d’échange, à l’appui d’outils numériques, de plans, photos et palettes de couleurs, vous permettra de concevoir un projet conforme à la charte chromatique de la commune, document d’urbanisme obligatoire, afin d’être validé et accepté par la mairie.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Places limitées (accompagnement de 5 projets par créneau)

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/cafes-couleurs-avec-sophie-helene/

Venez à la rencontre de l’artiste-coloriste Sophie Helene autour d’un thé ou d’un café pour échanger sur votre projet de rénovation ou de création de façade à Cayeux-sur-Mer. Ce temps d’échange, à l’appui d’outils numériques, de plans, photos et palettes de couleurs, vous permettra de concevoir un projet conforme à la charte chromatique de la commune, document d’urbanisme obligatoire, afin d’être validé et accepté par la mairie.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Places limitées (accompagnement de 5 projets par créneau)

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/cafes-couleurs-avec-sophie-helene/ .

28 Rue Perrée Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and meet artist-colorist Sophie Helene over a cup of tea or coffee to discuss your renovation or facade creation project in Cayeux-sur-Mer. With the help of digital tools, plans, photos and color palettes, you’ll be able to design a project that complies with the town’s color chart, a compulsory urban planning document, so that it can be validated and accepted by the town hall.

Good to know

Free

Duration: 2 hours

Limited places (5 projects per slot)

Reservations required on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/cafes-couleurs-avec-sophie-helene/

L’événement Café-couleurs avec Sophie Helene Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-25 par Baie de Somme 3 Vallées