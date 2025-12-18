Café coup de cœur Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

[Atelier-Discussion]



Livres, DVD, jeux… Venez partager les pépites de la bibliothèque autour d’un café avec l’équipe de la Maison Paris Nature. Adultes, à partir de 14 ans.

Le samedi 24 janvier 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

début : 2026-01-24T12:00:00+01:00

fin : 2026-01-24T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-24T11:00:00+02:00_2026-01-24T12:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

