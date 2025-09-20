CAFÉ COUP DE COEUR Médiathèque Sucé-sur-Erdre
CAFÉ COUP DE COEUR Médiathèque Sucé-sur-Erdre samedi 20 septembre 2025.
CAFÉ COUP DE COEUR
Médiathèque 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-20 12:30:00
2025-09-20
Pour partager et découvrir des coups de cœur en toute simplicité autour d’un café
.
Médiathèque 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 95 21
English :
A simple way to share and discover new favorites over a cup of coffee
German :
Bei einer Tasse Kaffee können Sie Ihre Favoriten entdecken und mit anderen teilen
Italiano :
Un modo semplice per condividere e scoprire nuovi preferiti davanti a una tazza di caffè
Espanol :
Una forma sencilla de compartir y descubrir nuevos favoritos mientras se toma un café
