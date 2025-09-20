CAFÉ COUP DE COEUR Médiathèque Sucé-sur-Erdre

CAFÉ COUP DE COEUR

Médiathèque 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 12:30:00

2025-09-20

Pour partager et découvrir des coups de cœur en toute simplicité autour d’un café

.

Médiathèque 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 95 21

English :

A simple way to share and discover new favorites over a cup of coffee

German :

Bei einer Tasse Kaffee können Sie Ihre Favoriten entdecken und mit anderen teilen

Italiano :

Un modo semplice per condividere e scoprire nuovi preferiti davanti a una tazza di caffè

Espanol :

Una forma sencilla de compartir y descubrir nuevos favoritos mientras se toma un café

