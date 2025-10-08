Café coup de cœur Place sainte Anne Trégastel

Place sainte Anne Bibliothèque municipale de Trégastel Trégastel Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-08 17:30:00

fin : 2025-10-08 19:30:00

Café coup de cœur avec la présence de Yann Tual qui nous présentera son livre « Nicole Mangin ». Un moment convivial pour partager ses coups de cœur et connaître ceux des autres. Si vous ne souhaitez pas prendre la parole, venez écouter. Sur inscription, public adulte .

Place sainte Anne Bibliothèque municipale de Trégastel Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51

