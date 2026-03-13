Café coups de cœur Bibliothèque Georges Brassens Paris
Café coups de cœur Bibliothèque Georges Brassens Paris samedi 9 mai 2026.
Nature writing, récits de voyages, poésie, essais sur la faune, la flore ou l’écologie : la nature a toujours été une source d’inspiration. Venez partager votre livre coup de cœur autour d’un café.
La nature comme source d’inspiration des auteurs.
Le samedi 09 mai 2026
de 11h00 à 12h30
gratuit
Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T14:00:00+02:00
fin : 2026-05-09T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T11:00:00+02:00_2026-05-09T12:30:00+02:00
Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr
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