AGENDA · Rennes
Café Coups de coeur Bibliothèque Villejean Rennes
samedi 7 novembre 2026 · Bibliothèque Villejean · Rennes
Informations pratiques
Café Coups de coeur Bibliothèque Villejean Rennes Samedi 7 novembre, 10h30 Ille-et-Vilaine
Club de lecture
On aime, on partage, ce sont des rendez-vous dans vos bibliothèques, des moments de convivialité que vous pouvez rejoindre très spontanément.
Adultes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-07T10:30:00.000+01:00
Fin : 2026-11-07T12:00:00.000+01:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32
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