Café Coups de coeur, Médiathèque Fabre, Toulouse samedi 28 février 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-28T10:30:00+01:00 – 2026-02-28T12:00:00+01:00
Fin : 2026-02-28T10:30:00+01:00 – 2026-02-28T12:00:00+01:00

Échangez et partagez en toute convivialité vos coups de cœur (ou vos coups de griffes) dans un club !
Que vous soyez curieux, amateurs ou spécialistes, quel que soit votre âge, il existe des clubs ouverts à tous et sans prérequis, dans une multitude de domaines (littératures, cinémas, Histoire, théâtre, musiques, jeux, récits de voyages…).

Médiathèque Fabre 6 rue Saint-Jean 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
club de lecture