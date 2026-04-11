Café coups de cœur, Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse
Café coups de cœur, Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse samedi 11 avril 2026.
Café coups de cœur Samedi 11 avril, 11h00 Médiathèque Saint-Exupéry Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-11T11:00:00+02:00 – 2026-04-11T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-11T11:00:00+02:00 – 2026-04-11T12:00:00+02:00
Samedi 11 avril – 11h
Un moment convivial autour d’un thé ou d’un café à échanger autour de vos dernières découvertes de romans, de bandes dessinées ou d’albums et autres pépites littéraires et artistiques.
Médiathèque Saint-Exupéry
Durée : 1h
Médiathèque Saint-Exupéry 37 rue du Lot Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie
Un moment convivial autour d’un thé ou d’un café à échanger autour de vos dernières découvertes
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