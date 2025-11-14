Café coups de cœur spécial Festival des Fiertés Bibliothèque Georges Brassens Paris

Café coups de cœur spécial Festival des Fiertés Bibliothèque Georges Brassens Paris vendredi 14 novembre 2025.

Roman, récit autobiographique, essai, bande dessinée, recueil de poésies ou pièce de théâtre : à vous de choisir l’œuvre coup de cœur que vous souhaitez faire découvrir !

Venez présenter et partager un ouvrage dans lequel s’exprime la diversité des identités ou l’histoire des luttes pour l’accès aux droits des personnes LGBTQIA+.

Le vendredi 14 novembre 2025

de 16h30 à 18h30

gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Public adultes.

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr