Café coups de cœur spécial livres cultes Bibliothèque Georges Brassens Paris
Café coups de cœur spécial livres cultes Bibliothèque Georges Brassens Paris samedi 21 février 2026.
Moby Dick d’Herman Melville, Le
deuxième sexe de Simone de Beauvoir ou La
divine comédie de Dante : certaines œuvres ont traversé les époques,
s’imposant dans les classements des livres incontournables. D’autres, peut-être
moins reconnues, ne nous ont jamais quittés après avoir bouleversé nos vies de
lecteurs et lectrices.
Quel que soit votre livre culte, venez le présenter et
le partager lors du prochain Café coups de cœur !
Le samedi 21 février 2026
de 11h00 à 12h30
gratuit
Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30
Public adultes.
Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr
