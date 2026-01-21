Café coups de cœur spécial livres cultes Bibliothèque Georges Brassens Paris

Moby Dick d’Herman Melville, Le

deuxième sexe de Simone de Beauvoir ou La

divine comédie de Dante : certaines œuvres ont traversé les époques,

s’imposant dans les classements des livres incontournables. D’autres, peut-être

moins reconnues, ne nous ont jamais quittés après avoir bouleversé nos vies de

lecteurs et lectrices.

Quel que soit votre livre culte, venez le présenter et

le partager lors du prochain Café coups de cœur !

Le samedi 21 février 2026

de 11h00 à 12h30

gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Public adultes.

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr



