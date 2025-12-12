Café coups de cœur spécial Premiers romans Bibliothèque Georges Brassens Paris
Quel point commun entre L’attrape-cœur de J.D. Salinger, Des enfants uniques de Gabrielle De
Tournemire, le Carrie de Stephen King
et Une vie de Maupassant ? Il
s’agit de premiers romans, tout juste découverts ou devenus des classiques de
la littérature.
Que vous l’ayez lu pour la
première fois il y a plusieurs années déjà, qu’il s’impose comme votre livre de
chevet ou votre coup de cœur de la rentrée littéraire, venez partager votre
premier roman préféré !
Dans le cadre du Prix des lectrices et lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris.
Le samedi 10 janvier 2026
de 11h00 à 12h30
gratuit
Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30
Public adultes.
Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr