Café coups de cœur spécial Premiers romans Bibliothèque Georges Brassens Paris

Quel point commun entre L’attrape-cœur de J.D. Salinger, Des enfants uniques de Gabrielle De

Tournemire, le Carrie de Stephen King

et Une vie de Maupassant ? Il

s’agit de premiers romans, tout juste découverts ou devenus des classiques de

la littérature.

Que vous l’ayez lu pour la

première fois il y a plusieurs années déjà, qu’il s’impose comme votre livre de

chevet ou votre coup de cœur de la rentrée littéraire, venez partager votre

premier roman préféré !

Dans le cadre du Prix des lectrices et lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris.

Le samedi 10 janvier 2026

de 11h00 à 12h30

gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Public adultes.

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr