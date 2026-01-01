Café couture Médiathèque Ty Koulm Plougoulm
Café couture Médiathèque Ty Koulm Plougoulm vendredi 16 janvier 2026.
Café couture
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 17:30:00
fin : 2026-01-16 20:30:00
Date(s) :
2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30
Travaux d’aiguilles en papotant. .
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café couture
L’événement Café couture Plougoulm a été mis à jour le 2026-01-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX