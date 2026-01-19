CAFE COUTURE Sorède

CAFE COUTURE

32 Rue du Moulin Cassanyes Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : 2 – 2 – 5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 09:30:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Matinée détente et conviviale autour de la couture. Rencontres et échanges, sucreries a partager. Bonne humeur obligatoire !

Tarif 2€ café couture, 5€ café couture avec atelier. Sur inscription.

32 Rue du Moulin Cassanyes Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 70 28 36 29

English :

A relaxed and convivial morning of sewing. Meet and mingle, share sweets. Good humor is a must!

Price 2? café couture, 5? café couture with workshop. Registration required.

