CAFE COUTURE Sorède
CAFE COUTURE Sorède samedi 21 février 2026.
CAFE COUTURE
32 Rue du Moulin Cassanyes Sorède Pyrénées-Orientales
Tarif : 2 – 2 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 09:30:00
fin : 2026-02-21 12:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Matinée détente et conviviale autour de la couture. Rencontres et échanges, sucreries a partager. Bonne humeur obligatoire !
Tarif 2€ café couture, 5€ café couture avec atelier. Sur inscription.
.
32 Rue du Moulin Cassanyes Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 70 28 36 29
English :
A relaxed and convivial morning of sewing. Meet and mingle, share sweets. Good humor is a must!
Price 2? café couture, 5? café couture with workshop. Registration required.
L’événement CAFE COUTURE Sorède a été mis à jour le 2026-01-19 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE