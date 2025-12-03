Café couture La Cabane Villeneuve-sur-Lot
Café couture
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
2025-12-03
Atelier couture avec ou sans machine, tous niveaux et tous projets !
Accessible à toutes et tous (adultes et enfants).
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com
English : Café couture
Sewing workshop with or without machine, for all levels and all projects!
Open to all (adults and children).
