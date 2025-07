Café Créa Performance artistique avec Alain Lamy Le Jardin d’Eden Giverny

Café Créa Performance artistique avec Alain Lamy

Le Jardin d’Eden 8 rue du Milieu Giverny Eure

Début : 2025-08-02 14:00:00

fin : 2025-08-02 18:00:00

2025-08-02

Date Samedi 2 août

⏰ Horaires De 14h à 17h (et jusqu’à 18h pour prolonger la convivialité)

Venez vivre une expérience artistique unique !

Alain Lamy, vous ouvre les portes de son univers créatif :

– Assistez à sa performance en direct, où il partagera son processus artistique.

– Échangez avec l’artiste et découvrez ses inspirations.

Profitez d’un moment chaleureux autour d’un café offert par la galerie.

Un événement accessible à tous, idéal pour les curieux et les passionnés d’art ! ☕

Ne manquez pas cette rencontre artistique et conviviale !

Le Jardin d’Eden 8 rue du Milieu Giverny 27620 Eure Normandie +33 6 03 59 05 01

English : Café Créa Performance artistique avec Alain Lamy

? Date: Saturday, August 2

? Times: 2pm to 5pm (and until 6pm to extend the conviviality)

Come and enjoy a unique artistic experience!

Alain Lamy opens the doors to his creative universe?

– Attend his live performance, where he shares his artistic process.

– Chat with the artist and discover his inspirations.

Enjoy a cup of coffee hosted by the gallery.

An event accessible to all, ideal for the curious and art-lovers alike!

? Don’t miss this artistic and convivial event!

German :

? Datum: Samstag, 2. August

? Uhrzeit: Von 14:00 bis 17:00 Uhr (und bis 18:00 Uhr, um die Geselligkeit zu verlängern)

Erleben Sie eine einzigartige künstlerische Erfahrung?!

Alain Lamy, öffnet Ihnen die Türen zu seinem kreativen Universum?

– Erleben Sie seine Live-Performance, in der er seinen künstlerischen Prozess mit Ihnen teilt.

– Tauschen Sie sich mit dem Künstler aus und erfahren Sie mehr über seine Inspirationen.

Genießen Sie einen gemütlichen Moment bei einem Kaffee, der von der Galerie angeboten wird.

Eine Veranstaltung für jedermann, ideal für Neugierige und Kunstliebhaber?!??

? Verpassen Sie nicht diese künstlerische und gesellige Begegnung!

Italiano :

? Data: sabato 2 agosto

? Orario: dalle 14.00 alle 17.00 (e fino alle 18.00 per prolungare la convivialità)

Venite a vivere un’esperienza artistica unica!

Alain Lamy apre le porte del suo universo creativo:

– Assistete alla sua performance dal vivo, dove condividerà il suo processo artistico.

– Parlate con l’artista e scoprite le sue ispirazioni.

Gustate una tazza di caffè offerta dalla galleria.

Un evento aperto a tutti, ideale per i curiosi e gli appassionati d’arte!

? Non perdetevi questo evento artistico e conviviale!

Espanol :

? Fecha: sábado 2 de agosto

? Horario: de 14:00 a 17:00 (y hasta las 18:00 para prolongar la convivencia)

¡Venga a disfrutar de una experiencia artística única!

Alain Lamy le abre las puertas de su universo creativo:

– Asista a su actuación en directo, donde compartirá su proceso artístico.

– Hable con el artista y descubra sus inspiraciones.

Disfrute de un café ofrecido por la galería.

Un evento abierto a todos, ideal para curiosos y apasionados del arte

? ¡No se pierda este evento artístico y de convivencia!

