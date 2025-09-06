Café Créa Performance artistique avec Emilie Hmaou Le Jardin d’Eden Giverny

Café Créa Performance artistique avec Emilie Hmaou

Le Jardin d’Eden 8 rue du Milieu Giverny Eure

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

Date Samedi 6 septembre

⏰ Horaires De 14h à 18h

Venez vivre une expérience artistique unique !

Emilie Hmaou, vous ouvre les portes de son univers créatif :

– Assistez à sa performance en direct, où elle partagera son processus artistique.

– Échangez avec l’artiste et découvrez ses inspirations.

Profitez d’un moment chaleureux autour d’un café offert par la galerie.

Un événement accessible à tous, idéal pour les curieux et les passionnés d’art ! ☕

Ne manquez pas cette rencontre artistique et conviviale ! .

Le Jardin d’Eden 8 rue du Milieu Giverny 27620 Eure Normandie +33 6 03 59 05 01

English : Café Créa Performance artistique avec Emilie Hmaou

