Café Créa Performance artistique avec Emilie Hmaou Le Jardin d’Eden Giverny

Le Jardin d’Eden 8 rue du Milieu Giverny Eure
Début : 2025-09-06 14:00:00
fin : 2025-09-06 18:00:00
2025-09-06
Date Samedi 6 septembre
⏰ Horaires De 14h à 18h
Venez vivre une expérience artistique unique !
Emilie Hmaou, vous ouvre les portes de son univers créatif :
– Assistez à sa performance en direct, où elle partagera son processus artistique.
– Échangez avec l’artiste et découvrez ses inspirations.
Profitez d’un moment chaleureux autour d’un café offert par la galerie.
Un événement accessible à tous, idéal pour les curieux et les passionnés d’art ! ☕
Ne manquez pas cette rencontre artistique et conviviale ! .
Le Jardin d’Eden 8 rue du Milieu Giverny 27620 Eure Normandie +33 6 03 59 05 01
