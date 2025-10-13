Café créateur.rices Le Phare Espace Part’AgeS Le PHARE Plérin

Espace Part’AgeS Le PHARE 7 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor

Vous avez une idée de projet ou souhaitez simplement découvrir l’entrepreneuriat ?

Venez échanger avec l’Adie et poser toutes vos questions pour passer à la prochaine étape de votre projet.

Inscription par mail et/ou téléphone .

Espace Part’AgeS Le PHARE 7 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48

