Café créateur.rices Le Phare Espace Part’AgeS Le PHARE Plérin

Espace Part’AgeS Le PHARE 7 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-13 09:30:00
fin : 2025-10-13 12:00:00
2025-10-13
Vous avez une idée de projet ou souhaitez simplement découvrir l’entrepreneuriat ?
Venez échanger avec l’Adie et poser toutes vos questions pour passer à la prochaine étape de votre projet.
Inscription par mail et/ou téléphone .
Espace Part’AgeS Le PHARE 7 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48
