Café créatif à Pont-Audemer – Pont-Audemer, 16 mai 2025 14:00, Pont-Audemer.

Eure

Café créatif à Pont-Audemer 5 Rue Paul Clémencin Pont-Audemer Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 14:00:00

fin : 2025-05-23 15:30:00

Date(s) :

2025-05-16

2025-05-23

2025-05-30

2025-06-06

2025-06-13

2025-06-20

2025-06-27

2025-07-04

2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

Venez vous initier ou vous perfectionner à l’aquarelle en toute convivialité !

Description

Autour d’un thé ou d’un café, venez passer un moment créatif, en tout simplicité.

Aliénor vous accompagne dans votre pratique de l’aquarelle, et vous apporte son expertise et ses conseils d’illustratrice.

En petit groupe de 6 personnes maximum, l’ambiance est détendue et conviviale. Chaque participant(e) apporte son matériel d’aquarelle, ou pourra s’équiper sur place à la boutique.

Les ateliers créatifs ont lieu au 1er étage (accès par l’escalier).

Bon plan si vous venez à 6 personnes, vous pouvez privatiser l’activité !

5 Rue Paul Clémencin

Pont-Audemer 27500 Eure Normandie +33 6 63 21 15 44 contact@atiredailes.com

English : Café créatif à Pont-Audemer

Come and learn or improve your watercolour skills in a friendly atmosphere!

Description

Over a cup of tea or coffee, come and spend a creative moment in total simplicity.

Aliénor accompanies you in your practice of watercolor, and brings you her expertise and advice as an illustrator.

In small groups of 6 people maximum, the atmosphere is relaxed and convivial. Each participant brings his or her own watercolor equipment, or can purchase it on site at the boutique.

Creative workshops take place on the 1st floor (access by staircase).

Good plan: if you come with 6 people, you can privatize the activity!

German :

Kommen Sie und lernen Sie in geselliger Runde die Aquarellmalerei kennen oder perfektionieren Sie sie!

Beschreibung

Verbringen Sie bei einer Tasse Tee oder Kaffee einen kreativen Moment in aller Einfachheit.

Aliénor begleitet Sie bei Ihrer Aquarellpraxis und steht Ihnen mit ihrem Fachwissen und ihren Ratschlägen als Illustratorin zur Seite.

In einer kleinen Gruppe von maximal 6 Personen ist die Atmosphäre entspannt und gesellig. Jeder Teilnehmer bringt sein eigenes Aquarellmaterial mit oder kann sich vor Ort in der Boutique ausrüsten.

Die kreativen Workshops finden im 1. Stock statt (Zugang über die Treppe).

Guter Tipp: Wenn Sie mit 6 Personen kommen, können Sie die Aktivität privatisieren!

Italiano :

Venite a imparare o a migliorare le vostre abilità con l’acquerello in un’atmosfera amichevole!

Descrizione

Davanti a una tazza di tè o caffè, venite a trascorrere un momento di creatività in un’atmosfera rilassata.

Aliénor vi guiderà nell’uso degli acquerelli, offrendovi la sua esperienza e i suoi consigli di illustratrice.

In piccoli gruppi di non più di 6 persone, l’atmosfera è rilassata e amichevole. Ogni partecipante porta la propria attrezzatura per l’acquerello o può acquistarla in negozio.

I laboratori creativi si svolgono al 1° piano (accesso tramite le scale).

Suggerimento: se venite con 6 persone, potete rendere l’attività privata!

Espanol :

¡Ven y aprende o mejora tus habilidades con la acuarela en un ambiente agradable!

Descripción

En torno a una taza de té o café, venga a pasar un momento creativo en un ambiente distendido.

Aliénor le guiará en el uso de la acuarela, ofreciéndole su experiencia y sus consejos de ilustradora.

En pequeños grupos de no más de 6 personas, el ambiente es relajado y amistoso. Cada participante trae su propio material de acuarela, o puede comprarlo en la tienda.

Los talleres creativos tienen lugar en la 1ª planta (acceso por las escaleras).

Consejo: si vienes con 6 personas, ¡puedes hacer que la actividad sea privada!

